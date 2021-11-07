По словам ведущей, ей было непросто выступать в этой маске.

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик оказалась участницей шоу "Маска". Ее персонажа Фею рассекретили в новом выпуске 6 ноября.

После разоблачения звезда призналась, насколько непросто ей было выступать в этом костюме. Запись опубликована на YouTube.

"Когда мы делали эту маску, я просидела минут 10 вообще неподвижно. Мне сказали закрыть глаза и не двигаться. Казалось бы – очень простая задача, а это оказалось очень сложно… Когда я уставала стоять на сцене, я высовывала нижнюю челюсть вперед, чтобы хотя бы чуть-чуть дышать было чем…", – рассказала Лилия Ребрик.

А в своем Instagram ведущая опубликовала фото с шоу и написала: "Маска снята".

Читайте также"Остановите этот беспредел": соцсети "взорвались" от сексуальной пародии Дантеса на Тину Кароль (видео)"Я сразу угадала", "Я так и думала, что под маской Феи вы", "Супер, но я вас узнала изначально", "Какая вы талантливая", "Круто", – отметили поклонники в комментариях под постом.

Шоу "Маска" – это украинская адаптация американского шоу "The Masked Singer".

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Автор: Катерина Шварц