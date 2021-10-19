Лилия Ребрик на своем примере показала, как в 40 лет быть стройной.

Популярная украинская актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая рассказала о хейтерстве, восхитила довольно откровенным кадром.

Сегодня, 18-го октября, теледива на своей личной странице в Instagram опубликовала свежий снимок.

Ребрик позировала в шелковом коротком платье белого цвета, а сверху надела изумрудную накидку. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Стилисты уложили ей волосы и сделали макияж в естественных тонах.

Отметим, что Лилия Ребрик является мотиватором для многих женщин. Ей легко удается совмещать карьеру на телевидении и семью. Она в свое посте поделилась своими мнением по поводу того, в чем заключается женское счастье.

"Сегодня международный день женского счастья! Что это для женщины? Быть самоуверенной и самодостаточной или, как по консервативных шаблонах, удачно выйти замуж и родить детей? А если не сложилось ни с одним, ни с другим, то что женщина не может быть счастливой?

Да и вообще - нам женщинам иногда так мало нужно для счастья: съесть пирожное ночью и не поправиться, или снять высокие каблуки вечером и наконец расслабить ноги, или взыскать узкую юбку и изменить ее на спортивный костюм! И все - ты счастлива!", — подписала снимок теледива.

"Наша самая красивая. Любим дико", "Наша дико красивая и дико любимая", "Просто красавица", — выразили свое мнение интернет-пользователи.

Лилия Ребрик: творчество и личная жизнь

Лилия Ребрик после школы планировала поступать в медицинский университет, однако услышала по радио новость об актерском факультете в столице. Тогда амбициозная девушка решила, что станет актрисой. В 2001 году Ребрик окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Фильмография Лилии Ребрик насчитывает более 40-ка ролей в кино и почти 30 в театре. Также ей удается совмещать работу на телевидении.

40-летняя телеведущая состоит в счастливом браке с хореографом Андреем Диким. У пары подрастают две дочери: 9-летняя Диана и 4-летняя Полина.

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Автор: Каролина Гайдук