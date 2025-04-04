Знаменитость рассказала об отношениях с военным.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина высказалась на тему того, как мужчины влияют на самооценку женщин. Говоря об этом, блогерша коснулась слухов о ее возможном разводе с мужем и ответила, правда ли это, что у него есть любовница.

Интервьюер убеждена, что мужчины влияют на женскую самооценку и, как правило, это негативно сказывается на женщине. Она подчеркнула, что мужчина не должен быть точкой опоры в плане внешности, каждая женщина должна сама принимать решение об изменениях в себе. На основе собственного исследования, как рассказала звезда в разговоре с Натальей Бобок, большинство украинок стараются выглядеть так, как хотят мужчины. Если, по их мнению, ты не соответствуешь так называемым "стандартам красоты", нужно себя переделывать.

"Следует признать, что в Украине мужчины продолжают влиять на ощущение женщин относительно себя. Например, на встречи с пластическими хирургами по поводу изменений в себе женщины приходят чаще всего с мужчинами. Несмотря на внешнюю безупречность украинских женщин, в середине они себя такими не чувствуют. Ужасно, что иногда мужчины делают так, чтобы женщина полностью обесценила себя и то, что у нее есть, это большая беда", - отмечает Ефросинина.

Видео дня

Также знаменитость прокомментировала слухи о разводе с военным и бизнесменом Тимуром Хромаевым. В сети уже длительное время поговаривают, что в отношениях влюбленных не все хорошо. Хромаева даже обвинили в изменах и в том, что он планирует уйти к молодой любовнице.

Однако Мария опровергла эту информацию. По ее словам, у нее очень заботливый и любящий муж. А что касается его "измен", то супруги вместе шутят на эту тему и смеются над сплетнями. За 22 года в отношениях он ни разу не позволил жене усомниться в себе. Даже тогда, когда блогерша была на 20 килограммов толще и была неуверенна в себе, любимый поддерживал ее.

"Сейчас мы слышим очередные сплетни о нашем разводе, что у него любовница и откровенно уже даже шутим над этим. Я очень много менялась за то время, что мы вместе - кормила ребенка и тому подобное. Но муж всегда отмечает, что не успевает привыкать ко мне, поэтому другие женщины его просто не интересуют. Именно поэтому, моя главная мысль - для женщины мужчина не должен быть точкой опоры в плане внешности и ухода за собой, женщина должна это делать для себя", - добавила ведущая.

Отметим, что Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. Вместе они воспитывают двоих детей: 21-летнюю дочь Нану, которая сейчас учится за границей на политолога, и 10-летнего сына Александра.

Напомним, ранее Маша Ефросинина после разлуки показалась с мужем и рассказала о его подарке. Ведущая поделилась редким семейным кадром в сети с военным. Она удивила историей о праздновании дня рождения Хромаева.

Вас также могут заинтересовать новости: