Ведущая поделилась редким семейным кадром в сети.

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась вместе со своим мужем-военным и бизнесменом Тимуром Хромаевым, который с 2022 года служит в ВСУ. Интервьюерка сообщила, что любимый приехал домой и рассказала о празднике в семье.

В своем Instagram знаменитость сообщила, что в воскресенье, 23 марта, защитнику исполнилось 50 лет. По случаю юбилея звезда посвятила любимому трогательное сообщение избраннику в сети. Оказалось, что Хромаеву дали короткий отпуск и он смог свой день рождения провести рядом с родными.

Счастливый момент Ефросинина сняла на камеру и опубликовала редкий снимок с любимым и их 10-летним сыном Александром. В подписи к кадру ведущая обратилась к военному и поздравила его с праздником.

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"С Днем рождения, мой любимый! Мой Тимур!" Тебе сегодня 50! И я не организовала тебе праздник, сценарий которого в моей голове зрел уже несколько лет. Но эти годы привели нашу жизнь к обстоятельствам, сильнее нас, обстоятельствам, в которых нам с тобой не до праздников, которые мы так любили делать для себя и наших друзей", - написала Мария.

Она также вспомнила их первую встречу в Крыму и призналась, что их отношения стали только сильнее. Также она раскрыла, что самый ценный подарок, который она получила от мужа, это его приезд в Киев.

"Однако ты сегодня рядом со мной и Сашей, и это самый большой подарок для меня, о котором я только могла мечтать. Праздник твой, а подарок мне - в этом весь ты... С тобой я до сих пор чувствую себя той юной девочкой на Ялтинской набережной в момент нашей первой встречи. Не представляю жизни, в которой тебя нет: ни в 25, ни в 45, ни в 70, ни в 100 лет. Потому что ты - моя скала! Ты - моя защита. Ты - мой покой. Ты - мой Тимур", - подчеркнула Ефросинина.

К слову супруги состоят в браке уже более 20 лет. Вместе они воспитывают 20-летнюю дочь Нану, которая учится в Нидерландах на политолога и сына Александра.

Хромаев пополнил ряды ВСУ в первые недели полномасштабного вторжения. Он был командиром роты в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Киева и занимался радиоэлектронной борьбой. Сейчас муж блогера занимает должность заместителя командира роты.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала переписку с сыном во время атаки россиян. Она опубликовала чувственный диалог с 10-летним Александром в сети, в котором мальчик спрашивал у звездной мамы, выживут ли они во время обстрела.

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