Ведущая поздравила Нану с праздником.

Украинская ведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время показала свою старшую дочь Нану.

Ранее она рассказывала, что девушка не позволяет публиковать ее фото в соцсетях и не любит публичности. Однако сегодня, 16 февраля, по случаю дня рождения дочери, Ефросинина получила от нее разрешение и показала новые фотографии с именинницей. Нана празднует свое 21-летие, поэтому звездная мама поздравила ее в Instagram.

"С днем рождения, главная девочка моей жизни... 21. Моя лучшая подруга. Моя открытая правда в глаза. Моя самая увлекательная собеседница. Моя самая авторитетная fashion-советница. Моя невероятная Нана. Только мы вдвоем знаем, сколько всего наполняет наши отношения. И это принадлежит только нам с тобой. Спасибо тебе, моя взрослая душа", - подписала Маша.

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Реакция подписчиков

Подписчики Ефросининой засыпали комплиментами именинницу:

"Поздравляю! Дочка у тебя невероятная! Неужели Нана разрешила выставить фото? У меня шок"

"Мамина красавица"

"Как похожи"

"Какая красавица! С днем рождения, Наночка"

"Какие вы шикарные обе! Поздравляю с днем рождения твою красавицу".

К слову, Маша Ефросинина замужем за Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в ВСУ. У супругов двое детей: дочь Нана, которая учится за границей, и сын Александр.

Напомним, недавно певец Александр Пономарев показал своего 18-летнего сына и поздравил его с праздником.

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