Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала разговор с сыном во время вражеской атаки дронами.
Напомним, что в ночь на 23 марта россияне совершили массированную атаку беспилотниками на столицу Украины, которая унесла жизни по меньшей мере трех человек. Также было повреждено много домов в разных районах Киева.
Ведущая ранее отмечала, что очень тяжело переживает каждую тревогу и вместе с 10-летним сыном ходит в укрытие. Но сейчас Маша не отметила, была ли с Александром в безопасном месте, но решила опубликовать трогательный диалог с ним в своем Instagram.
" - Мама, мы сегодня тоже выживем?
- Да, сыночек...
- Почему ты так уверена, ведь попадания уже по всему городу?
- Я верю...
- А как поверить, когда очень страшно?
- Просто дыши и не думай о плохом.
- Хорошо, дышу. Мама, дай мне свою руку", - написала ведущая и показала фото с сыном.
Напомним, ранее стало известно, что в дом украинского актера Андрея Исаенко попал вражеский дрон. К счастью, звезда сериала "Женский доктор" не пострадал.