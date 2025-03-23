Она опубликовала трогательный диалог в сети.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала разговор с сыном во время вражеской атаки дронами.

Напомним, что в ночь на 23 марта россияне совершили массированную атаку беспилотниками на столицу Украины, которая унесла жизни по меньшей мере трех человек. Также было повреждено много домов в разных районах Киева.

Ведущая ранее отмечала, что очень тяжело переживает каждую тревогу и вместе с 10-летним сыном ходит в укрытие. Но сейчас Маша не отметила, была ли с Александром в безопасном месте, но решила опубликовать трогательный диалог с ним в своем Instagram.

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" - Мама, мы сегодня тоже выживем?

- Да, сыночек...

- Почему ты так уверена, ведь попадания уже по всему городу?

- Я верю...

- А как поверить, когда очень страшно?

- Просто дыши и не думай о плохом.

- Хорошо, дышу. Мама, дай мне свою руку", - написала ведущая и показала фото с сыном.

Напомним, ранее стало известно, что в дом украинского актера Андрея Исаенко попал вражеский дрон. К счастью, звезда сериала "Женский доктор" не пострадал.

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