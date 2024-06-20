Ведущая ответила, как часто может видеться с любимым.

Муж известной ведущей и интервьюера Марии Ефросининой - Тимур Хромаев - с начала полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ. Это было его добровольное решение. Телезвезда, которая ранее рассказала, как изменилась, объяснила, как переживает разлуку с любимым и его службу на фронте.

По словам Марии, у нее есть несколько способов, как утолить боль и стресс, успокоить эмоциональное состояние. Ведущая рассказала, что последние годы она находится в системной терапии, а также работает со специалистами своего благотворительного учреждения "Фонд Маша".

"Я имею возможность во всех, абсолютно всех, смыслах, и физически, и эмоционально, снять стресс у нас в Центре. И я этим часто пользуюсь. Там могу проводить время в одиночестве, работать, медитировать. Иногда присоединяюсь к групповым занятиям, которые проводятся для наших подопечных. Центр - это мой оазис уюта и понимания того, что я не одна", - призналась Ефросинина в интервью Show 24.

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Также, продолжила Мария, сохранять стабильное эмоциональное состояние ей помогает четкий распорядок дня. Знаменитость добавила, что во время общения с Тимуром она придерживается определенных правил, чтобы поддерживать мужа. Преимущественно супруги говорят с помощью видеосвязи.

"Во время связи говорим только на обычные жизненные темы. Никаких выяснений отношений, никаких мелочных проблем. Мы договорились осторожно относиться к настроениям друг друга", - отметила ведущая.

Напоследок, Ефросинина рассекретила, приезжает ли Хромаев в Киев. Она поделилась, что его служба предусматривает командировки в столицу, поэтому они имеют возможность проводить время дома.

"В мирные времена, когда у нас были выходные или отпуск, нам обязательно надо было что-то запланировать, как-то нестандартно провести время, сейчас такого нет. Мы можем проводить время дома, смотреть кино и на 15-й минуте уже позасыпать в объятиях друг друга. Потому что мы просто вместе и этого достаточно", - рассказала Мария.

К слову, звездные супруги в браке с 2003 года. У них есть двое детей: 20-летняя Нана, которая учится за границей, и 9-летний сын Александр.

Напомним, ранее Маша Ефросинина и Тимур Хромаев честно ответили, разводятся ли они.

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