Маша Полякова показала фото / instagram.com/mashapolyakova
Дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша, опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.
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Девушка позировала в раздельном купальнике цвета хамелеон на водном матрасе. Волосы Маша распустила, а также показала лицо без макияжа.
Стоит отметить, что девушка периодически публикует фотографии в купальниках. Фанаты в один голос говорят о том, что она очень похожа на свою звездную маму - и внешностью, и фигурой.
"Красотка", "Вау, вау, вау", "Копия мамы", "Классное фото", - написали поклонники.
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