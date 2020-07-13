"Ждала любви": звезда "Школы" Маша Краш рассказала, что важно не торопить события

Актриса рассказала, что ранее жила в постоянном ожидании.

Актриса сериала "Школа" Маша Краш рассказала, что важно не торопить события. Ранее девушка жила в ожидание чего-нибудь, а теперь поняла, что нужно жить настоящим.

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"Как же важно не торопить события! Вот правда. Я раньше жила всегда в ожидании чего-то. Ждала любви, ждала хороших событий, встречи с человеком, ждала выяснений всех волнующих вопросов. Вся моя жизнь была сплошным ожиданием непонятно чего. И по итогу "непонятно что" и получалось. Я не понимала: "да что со мной не так? Почему?" А ответ лежал на поверхности. Нужно жить моментом. Настоящим. Тем, что сейчас. Тем человеком, который рядом, тем моментом, который происходит в данную секунду. Дать жизни идти своим чередом и ничего не торопить! Перестать себя накручивать по пустякам, перестать строить иллюзии и ждать чего-то сверхъестественного. Все приходит к нам только тогда, когда мы к этому искренне готовы. Обстоятельства, в которые нас направляет жизнь подталкивает нас к осознанию. Осознанию того, что Вселенной лучше видно, как нас сделать счастливыми. Как нам радоваться по-настоящему. Главное - разрешить ей нам это показать и не сопротивляться. Ребята, не стоит тратить свою жизнь на страдания! Кайф не в них", - написала Маша.

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