Netflix снимет новый зомби-сериал "Все мы мертвы"
14:39, 14 апреля 2020Кино и музыка
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Сюжет шоу расскажет о группе старшеклассников, которые оказались заперты в школе во время зомби-апокалипсиса.
Иллюстрация \ REUTERS
Сервис Netflix займется производством зомби-сериала All of Us Are Dead ("Все мы мертвы"), основанном на корейском веб-комиксе Now at Our School (Однажды в нашей школе).
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Как передает Deadline, сюжет шоу расскажет о группе старшеклассников, которые оказались заперты в школе во время зомби-апокалипсиса. Оригинальный веб-комикс оказался очень успешен в Корее, а также других азиатских странах (Таиланде, Тайване, Индонезии).
Режиссерами сериала стали Ли Дже Гю и Ким Нам Су, сценарий напишет Чхон Сон Иль.
Дату премьеры в Netflix пока не называют.
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