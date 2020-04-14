Netflix снимет новый зомби-сериал "Все мы мертвы"

Сюжет шоу расскажет о группе старшеклассников, которые оказались заперты в школе во время зомби-апокалипсиса.

Сервис Netflix займется производством зомби-сериала All of Us Are Dead ("Все мы мертвы"), основанном на корейском веб-комиксе Now at Our School (Однажды в нашей школе).

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Как передает Deadline, сюжет шоу расскажет о группе старшеклассников, которые оказались заперты в школе во время зомби-апокалипсиса. Оригинальный веб-комикс оказался очень успешен в Корее, а также других азиатских странах (Таиланде, Тайване, Индонезии).

Режиссерами сериала стали Ли Дже Гю и Ким Нам Су, сценарий напишет Чхон Сон Иль.

Дату премьеры в Netflix пока не называют.