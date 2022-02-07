Ефросинина рассказала, как мечтает спать / фото instagram.com/mashaefrosinina/

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, каким должен быть идеальный сон.

Так, на своей странице в Instagram, звезда отметила, что для нее идеально: 

  • Уснуть около 22:00!
  • В проветренном помещении!
  • Не смотря в экран телефона минимум час до сна.
  • Желательно вообще убрав все телефоны из зоны сна.
  • Поев минимум за 3-4 часа до сна.

"У меня из всего перечисленного получается сделать … НИЧЕГО", - сетует Ефросинина.

instagram.com/mashaefrosinina/

Поклонники и друзья поддержали звезду в ее проблеме: "У нас полночь, пойду поем, чтоб, как говорила бабуля, цыгани не снились", "Пока минимум за 3-4 часа до сна?? Я за это время уже проголодаюсь", "Самое реальное из этого - проветренное помещение, это я могу" - написали они под постом.

Напомним, ранее, как писал УНИАН, певица Вера Брежнева советовала своим поклонницам ложиться спать минимум до 23.00, чтобы выглядеть молодо и свежо.

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