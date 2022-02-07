Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, каким должен быть идеальный сон.
Так, на своей странице в Instagram, звезда отметила, что для нее идеально:
- Уснуть около 22:00!
- В проветренном помещении!
- Не смотря в экран телефона минимум час до сна.
- Желательно вообще убрав все телефоны из зоны сна.
- Поев минимум за 3-4 часа до сна.
"У меня из всего перечисленного получается сделать … НИЧЕГО", - сетует Ефросинина.
Поклонники и друзья поддержали звезду в ее проблеме: "У нас полночь, пойду поем, чтоб, как говорила бабуля, цыгани не снились", "Пока минимум за 3-4 часа до сна?? Я за это время уже проголодаюсь", "Самое реальное из этого - проветренное помещение, это я могу" - написали они под постом.
Напомним, ранее, как писал УНИАН, певица Вера Брежнева советовала своим поклонницам ложиться спать минимум до 23.00, чтобы выглядеть молодо и свежо.