Звезда утверждает, что у нее ничего не получается.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, каким должен быть идеальный сон.

Так, на своей странице в Instagram, звезда отметила, что для нее идеально:

Уснуть около 22:00!

В проветренном помещении!

Не смотря в экран телефона минимум час до сна.

Желательно вообще убрав все телефоны из зоны сна.

Поев минимум за 3-4 часа до сна.

"У меня из всего перечисленного получается сделать … НИЧЕГО", - сетует Ефросинина.

Поклонники и друзья поддержали звезду в ее проблеме: "У нас полночь, пойду поем, чтоб, как говорила бабуля, цыгани не снились", "Пока минимум за 3-4 часа до сна?? Я за это время уже проголодаюсь", "Самое реальное из этого - проветренное помещение, это я могу" - написали они под постом.

Напомним, ранее, как писал УНИАН, певица Вера Брежнева советовала своим поклонницам ложиться спать минимум до 23.00, чтобы выглядеть молодо и свежо.

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