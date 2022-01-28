Звезда заверила, что с сыном все хорошо, но не скрывала свою тревогу.

Украинская ведущая Маша Ефросинина из больничной палаты сообщила о болезни сына Александра.

Об этом телеведущая рассказала фолловерам в Instagram-сториз.

"Не очень люблю афишировать проблемы со здоровьем мои или моих детей. Но и делать вид, что мы семья, в которой никто не болеет и ничего не происходит – это бессмысленно", - поделилась Маша.

По словам звезды, с сыном сейчас все хорошо. Ему проводят плановую процедуру, однако звезда все равно очень волнуется.

"Ничего страшного. Все хорошо. Сыну сейчас кое-что планово лечим", - добавила знаменитость.

Телеведущая поблагодарила фолловерам за то, что присоединились в подписании петиции о ратификации Стамбульской конвенции против насилия над женщинами и домашнего насилия.

"И я записываю это видео сейчас в состоянии непривычной вам с экранов Маши Ефросининой, а с вырывающимся от волнения из груди сердцем мамы, которая ждет своего ребенка из процедуры", - отметила Маша.

В то же время звезда решила не афишировать причину госпитализации сына.

Читайте такжеКак разнообразить интимную жизнь: Ефросинина и Полякова дали несколько важных советов (видео)Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые рассказала об ужасном первом сексе.

"Мой первый секс - это был полный ужас! Я даже вспоминать о нем не хочу. Он отвратителен, ужасен, причинил мне много боли и страданий. Я до сих пор не могу решиться на то, чтобы о нем сказать", - сказала телеведущая.

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