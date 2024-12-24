Маша Ефросинина поделилась, чем ее поразил муж после возвращения домой

Тимур Хромаев поразил жену вкусным завтраком.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась радостной новостью с подписчиками: ее муж, военнослужащий Тимур Хромаев, вернулся домой с фронта. Знаменитость долго ждала этого момента и теперь может провести новогодние праздники рядом с семьей. Этой новостью звезда поделилась в своих Instagram Stories.

Тимур приехал домой накануне Рождества, что стало настоящим праздником для семьи. Однако Маша не уточнила, на сколько времени ее муж сможет остаться дома.

Маша Ефросинина поделилась нежными моментами, которые происходили в их доме. Хотя ведущая не показала детей, она не удержалась от того, чтобы поделиться кадрами утренней рутины с мужем.

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Маша любовалась, когда Тимур готовил завтрак на кухне, а также похвалила омлет с овощами, который он приготовил.

"Все, что мне нужно на Рождество - ты и твои непревзойденные завтраки", - написала звезда, обращаясь к мужу-защитнику.

Отметим, что Маша Ефросинина воспитывает двоих детей от своего мужа Тимура Хромаева.

Напомним, Маша Ефросинина показала, как с сыном елку украшала.

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