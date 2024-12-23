Александру очень понравилось украшать новогоднее дерево.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась трогательными кадрами с семейного праздника. Вместе со своим 10-летним сыном Александром звезда взялась за традиционное новогоднее украшение елки.

Как призналась Маша в Instagram, сначала мальчик с удовольствием помогал маме, но вскоре его интересы сместились в сторону написания письма Санта-Клаусу.

"Ну, Александра моей мечты хватило ненадолго. Он решил, что написать письмо Санте - это более полезное дело в его жизни. Поэтому сопливая мать, которая точно не родит сейчас себе третью надежду на помощь, в который раз. Ну все мамы меня поняли", - добавила Маша.

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Для Саши украшение елки было не просто делом, а настоящей миссией. Поэтому, завершив ее, он отпустил маму отдыхать.

Несмотря на то, что Саша решил, что украшение елки - это не самое интересное занятие, он не забыл о теплых объятиях для мамы.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, актриса и общественный деятель. Ее карьера началась с работы на телевидении, где она получила известность благодаря участию в многочисленных проектах, в частности "Подъем", "Сюрприз, сюрприз!", "Украина имеет талант" и других. Она была ведущей масштабных телешоу, таких как "Танцы со звездами" и "Лига Смеха", а также проявила себя как судья в проекте "Удивительные люди". Ефросинина также активно занимается благотворительной деятельностью, сотрудничая с различными фондами, и создала ютуб-канал, где ведет откровенные интервью с известными личностями.

Напомним, Маша Ефросинина впервые за долгое время увиделась с дочкой.

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