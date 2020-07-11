MARUV выпустит собственную линию одежды (фото)
16:00, 11 июля 2020Звезды
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Певица анонсировала выход собственной коллекции одежды и уже показала один из образов.
Образ из коллекции одежды MARUV / фото instagram.com/maruvofficial
Эпатажная украинская исполнительница MARUV анонсировала выход своей новой коллекции одежды.
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Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Совсем скоро выйдет в свет моя новая коллекция одежды", - сообщила певица.
MARUV также сообщила, что коллекция будет лимитированная.
При этом певица немного раскрыла интригу и показала один из образов новой коллекции - это черное полупрозрачное платье с длинными широкими рукавами, откровенное белье и шляпа.
Как сообщал УНИАН, ранее MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сетку.
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