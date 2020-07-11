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MARUV выпустит собственную линию одежды (фото)

16:00, 11 июля 2020
Звезды
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Образ из коллекции одежды MARUV / фото instagram.com/maruvofficial

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Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Совсем скоро выйдет в свет моя новая коллекция одежды", - сообщила певица.

MARUV также сообщила, что коллекция будет лимитированная. 

При этом певица немного раскрыла интригу и показала один из образов новой коллекции - это черное полупрозрачное платье с длинными широкими рукавами, откровенное белье и шляпа.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сетку.

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Теги: #фото#одежда#MARUV