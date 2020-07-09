MARUV в дерзком наряде потрясла попой

Певица станцевала под хит Бейонсе.

Украинская певица MARUV станцевала под хит Бейонсе Runs the world. Дерзкое видео она опубликовала в ТикТок.

MARUV в прозрачном облегающем комбинезоне показала дерзкий танец. Стоит отметить, что сквозь комбинезон просвечивалось тело певицы. Наверх она накинула леопардовый жакет, который подчеркнул ее талию.

Как сообщал УНИАН, MARUV сверкнула голой попой в эротичном боди.

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