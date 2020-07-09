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MARUV в дерзком наряде потрясла попой

15:54, 09 июля 2020
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Певица показала танец / instagram.com/maruvofficial

MARUV в прозрачном облегающем комбинезоне показала дерзкий танец. Стоит отметить, что сквозь комбинезон просвечивалось тело певицы. Наверх она накинула леопардовый жакет, который подчеркнул ее талию.

MARUV показала попу / Скріншот Instagram

Как сообщал УНИАН, MARUV сверкнула голой попой в эротичном боди.

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