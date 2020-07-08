MARUV сверкнула голой попой в эротичном боди

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица MARUV опубликовала в инста-сториз фотографию, на которой она позирует в черном боди.

Звезда надела черное кружевное боди с подтяжками. Также на ней были черные чулки, которые придали фотографии большей пикантности. На снимке MARUV повернулась спиной к камере и показала обнаженную попу.

Как сообщал УНИАН, MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сетку.

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