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MARUV сверкнула голой попой в эротичном боди

18:48, 08 июля 2020
Звезды
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MARUV показала попу / фото instagram.com/maruvofficial

Звезда надела черное кружевное боди с подтяжками. Также на ней были черные чулки, которые придали фотографии большей пикантности. На снимке MARUV повернулась спиной к камере и показала обнаженную попу.

Певица показала фигуру / фото instagram.com/maruvofficial

Как сообщал УНИАН, MARUV соблазнила фанатов эротическим платьем в сетку.

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