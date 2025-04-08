Правоохранители начали уголовное производство по делу модели.

Украинские правоохранители начали уголовное производство по статье о торговле людьми по делу 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, которая исчезла в Дубае. Девушку спустя более 10 дней после исчезновения нашли с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника в ОАЭ. Ее госпитализировали в больницу без документов и телефона.

Долгое время украинка находилась в критическом состоянии. Как сообщили представители правоохранительных органов в комментарии для издания OBOZ.UA, виновному в нанесении травм модели и ее исчезновении грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 149 УК Украины. Иностранные правоохранители называли другую версию получения переломов львовянкой. В частности, они утверждали, что Мария упала с большой высоты. На недостроенное здание она якобы пришла сама. Однако в Украине дело расследуют по факту торговли людьми, вербовки, перемещения, сокрытия, передачи человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости потерпевшего.

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Что известно об исчезновении Ковальчук

9 марта этого года Ковальчук, которая находилась в Дубае, исчезла. Девушка сообщила матери, что останется на ночевку у якобы представителей модельного агентства, с которыми была на вечеринке, после чего перестала выходить на связь. Через два дня после мероприятия она планировала вылететь в Таиланд по работе, но этого не произошло.

19 марта украинку нашли на обочине за границей с большим количеством травм. Ее мама - Анна Ковальчук - рассказывала, что девушка перенесла три операции и не может говорить. Женщина отказывается комментировать ситуацию до завершения расследования полиции.

Родные модели подозревают, что она могла попасть в сексуальное рабство, но пока подтверждений этому нет. Известно, что Мария называет себя моделью, но в ее соцсетях немало публикаций с откровенными фото, порой даже обнаженными. Также она ведет страницу на платформе для интимного контента OnlyFans.

Недавно подруга пострадавшей сообщила, что девушка пришла в себя после нескольких перенесенных операций, но она до сих пор не может говорить, поэтому точная история ее исчезновения остается неизвестной. На данный момент ее состояние стабильное.

Ранее УНИАН писал, что анонимный очевидец рассказал, в каком состоянии Ковальчук привезли в больницу в ОАЭ. Он утверждал, что на ее теле были следы избиения, а также заявил, что полиция якобы скрывает все детали дела.

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