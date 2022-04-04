В следующей Instagram-сторис он вспомнил товарища, который выбрался из Мариуполя с семьей и грудным малышом.

Ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился, что его родные, которые неделями не выходили на связь, вырвались из Мариуполя. С ними эвакуировался друг звезды.

О семье в оккупированном Мариуполе Андрей Бедняков рассказал еще 12 марта, на 17-й день войны. Его мама и родная сестра более двух недель не выходили на связь. О том, что они живы, ведущий узнал лишь 22 марта, за день после дня рождения. В понедельник, 4 апреля, женщинам удалось вырваться из окружения, говорится в его сообщении Instagram.

"Выехали", - лаконично написал бедняков.

В следующей Instagram-сторис он вспомнил товарища, который выбрался из Мариуполя с семьей и грудным малышом. Они еще не виделись, но тот уже успел рассказать тревел-блогеру об ужасах, которые творятся в его родном городе.

"Поговорил с другом только что. Там настоящий ад. От историй волосы дыбом. С*ка! "Асвабадители", нет вам прощения никогда", - сообщил Андрей Бедняков.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Бучу признал, что одной из самых сложных ситуаций сейчас в Украине есть вопросы Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.

31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призывает военно-политическое руководство Украины провести операцию с деблокады Мариуполя.

На днях Турция заявила, что готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя морем.