Доктора из разбитой третьей больницы Мариуполя музыкант встретил во Львове.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видео со Львова. Там он встретился с врачом из больницы Мариуполя - той самой третьей больницы, которую разбили оккупанты РФ.

Видео, на котором врач рассказала о своих эмоциях, Вакарчук опубликовал в Instagram.

"В Мариуполе остался дом, работа… Это город, которого нет", - сказала женщина на видео, еле сдерживая слезы.

"Ребята, вы герои! Мы с вами! Мы вернемся и будем в Мариуполе!", - добавила врач.

"Мариуполь – Львов. Сегодня это маршрут надежды, жизни, благодарности, поддержки и, к сожалению, безграничной боли. Вся наша любовь и поддержка для жителей города-героя Мариуполя! Слава защитникам Мариуполя!", - написал музыкант в описании к видеозаписи.

Отметим, Святослав Вакарчук после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года присоединился к рядам территориальной обороны, занимается волонтерством, ездит по городам Украины, встречается с украинцами, которые находятся в горячих точках.

Напомним, ранее Вакарчук поддержал военных Житомирщины песней "Все буде добре", спетой а капелла.

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