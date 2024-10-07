Ведущая поделилась, как им с любимым удалось решить проблемы в отношениях.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко впервые призналась, что они с мужем - журналистом, политиком и военным Егором Соболевым - переживали кризис в отношениях. Телезвезда поделилась, как они с избранником спасли брак.

По словам Марички, кризис в их отношениях произошел после 5-7 лет совместной жизни. Журналистка говорит, что тогда они переживали самые большие проблемы в браке. В то же время пара никогда не думала о разводе, они пытались делать все, чтобы спасти брак.

По мнению Падалко, причинами проблем стала усталость ведущей от быта и недостаток новых впечатлений. Супруги обратились за помощью к психологу, и именно специалист помог им наладить отношения.

"Егор с первого дня говорил две вещи. Любой кризис мы будем решать. И он меня к этому приучил. Мы ходили к психологу столько, сколько это было нужно в какой-то момент. Я помню, что тем летом, когда это произошло, мы не поехали в отпуск, поэтому все деньги потратили на психолога. Это было очень полезно. Я думаю, что я просто очень сильно устала от нагрузки мамы троих маленьких детей. Меня мало что наполняло, или не было времени наполняться извне. Я была просто очень пустая, меня все раздражало", - вспомнила знаменитость.

Ведущая поделилась, что в тот сложный период ее поддержала экс-супруга Соболева. Именно она стала первым человеком, к которому обратилась Маричка. Женщины встретились и обсудили проблемы в отношениях супругов. Тогда, как признается Падалко, она получила очень важную на тот момент поддержку и благодарна бывшей военному за это.

"Какие-то вещи мне в нем открылись, которые я раньше не видела. Первый человек, с которым я захотела попить кофе, это была его бывшая жена. Я тогда поделилась абсолютно всем, что мне не нравилось, что меня беспокоило. Спросила, были ли у нее подобные какие-то проблемы. Она меня поддержала, кстати. Мне важно было поговорить, и она меня поддержала", - отметила журналистка.

К слову, супруги состоят в браке уже более 14 лет. Пара воспитывает троих детей: 17-летнего сына Михаила, дочерей 14-летнюю Екатерину и Марию.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала, чем ее поразил Майкл Дуглас. Ведущая взяла интервью у актера и была удивлена "простотой" голливудской звезды.

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