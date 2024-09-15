Ведущая была удивлена "простотой" голливудской звезды.

Украинская ведущая Маричка Падалко записала интервью с известным американским актером, снимавшимся в "Основном инстинкте", Майклом Дугласом во время его приезда в Украину. Телезвезда рассказала, чем ее поразил артист.

В своем Instagram Падалко призналась, что провести разговор с Дугласом, было ее мечтой. Во время общения с актером она заметила некоторые вещи, которые, по ее мнению, должны стать примером для украинских звезд и политиков. В частности, Маричка рассказала, что Дуглас во время съемок вел себя скромно, он не выдвигал никаких условий и вел себя уважительно со всеми членами съемочной группы:

Мы не услышали с его стороны никаких предварительных условий: никто не требовал отдельных гримерок или особой косметики, никто не ставил условий относительно света в студии или ракурсов для съемок. А еще я не услышала ни от стороны Дугласа, ни от организаторов саммита вопрос, а о чем я собственно собираюсь говорить с гостем! Те коллеги, у которых есть постоянные проблемы с гостями, "а пришлите нам вопрос", "а об этом мы не будем говорить", "а давайте без последнего вопроса" меня поймут. У Дугласа есть чему поучиться некоторым нашим звездам шоу-бизнеса и политикам, чей приход на канал иногда можно сравнить с землетрясением.

По словам журналистки, звезда Голливуда мило общался со всеми присутствующими на канале. Он радостно знакомился с новыми людьми, несмотря на то, что может больше никогда их не увидеть. Падалко отметила, что настоящая звездность в мелочах и простоте.

"Голливудский актер приехал только с переводчицей Ольгой, которая сопровождала его в эти дни в Киеве. Настоящая звездность в мелочах - поздороваться с каждым, повторить из уважения иностранное имя, которое ты впервые слышишь, среагировать на какие-то личные ремарки человека, которого ты, скорее всего, никогда больше не встретишь. А так хочется, чтобы люди, которые нас так поддерживают, возвращались в Украину снова и снова", - поделилась телезвезда.

В дополнение, ведущая рассказала, что интервью с Дугласом могло не состояться. Дело в том, что в день съемок у актера был поезд в Европу и они могли просто не успеть. Но Майкл приехал, и они записали 16-минутный разговор.

"Интервью было на грани срыва, потому что Дуглас задерживался у президента и у него был поезд обратно через несколько часов. "Едет!" - наконец послышалось по этажам канала, и тогда я поняла, как многие из нас просто хотели его увидеть. А дальше Майкл Дуглас всех очаровал. Меня - даже еще до своего прибытия", - призналась Падалко.

Напомним, ранее Майкл Дуглас высказался о войне в Украине. Артист признался, что ему было крайне важно увидеть нашу страну сейчас.

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