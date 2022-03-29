Егор Соболев сейчас защищает Украину от оккупантов.

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, что ее супруг Егор Соболев получил ответственное задание по освобождению Ирпеня от российских оккупантов.

Несколько дней с ним не было связи. По словам Падалко, муж иногда писал ей сообщения.

"Ирпень освобожден! Больше недели все мои мысли были в этом городе, когда Егор Соболев со своими собратьями получил там задание. Долгие дни без связи, потом одиночные смс, и сегодня наконец... Ирпень полностью освобожден от оккупантов! Зачистки продолжаются... Маленькое укромное место разбомблено. Мы только прошлым летом ездили туда на матч сына против местной футбольной команды, потому, как я понимаю, зачистить от оккупантов местный стадион (голубые руины) было особенно ценно", - сказала Маричка.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала, что потеряла связь с мужем из-за войны в Украине.

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