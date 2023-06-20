Девочки не видели отца 8 месяцев.

Телеведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко показала, какой невероятный сюрприз для детей подготовил ее муж Егор Соболев, который защищает Украину в рядах ВСУ.

Дочери-подростки телеведущей – Мария и Екатерина (2008 и 2010 г. р.) – не видели отца долгие 8 месяцев. Долгожданная встреча состоялась неожиданно для детей – прямо на киевском вокзале, рассказала звезда в своем Instagram.

"Девочки 8 месяцев не видели отца. Они знали, что на вокзале в Киеве мы встретим их с Михой (старший сын телезвезды, 2007 г. р. – УНИАН), но даже не догадывались, что Егора вчера вызвали в Киев буквально на два дня забрать дроны. Чудеса случаются. Поэтому День отца у нас сегодня... ", – написала под роликом телеведущая.

Поклонники телеведущей рассказывают, что во время просмотра видео не сдерживали слез, и делятся самыми теплыми пожеланиями.

"Плачу от счастья, пусть папы и мамы будут рядом с детками", "Реву, пусть уже скорее закончится эта проклятая война", "Плачу и радуюсь. Чтобы все дети дождались родителей!", – пишут в комментариях под видео.

Кто такая Маричка Падалко

Маричка (Мария) Падалко – 47-летняя киевлянка, на протяжении последних 20 лет – ведущая телеканала "1+1".

Сначала Маричка работала ведущей спортивных новостей. С 2006 года она известна зрителям как ведущая программы новостей ТСН, а с 2022 – как одна из ведущих информационного телемарафона "Єдині новини".

Падалко – мать трех подростков: сына Михаила и дочерей Марии и Екатерины (2007, 2008 и 2010 г. р.). Муж и отец детей Падалко – журналист и общественно-политический деятель Егор Соболев.

В 2021 году Соболев получил военную специальность "стрелок" и заключил контракт с подразделением территориальной обороны. В начале полномасштабной войны он участвовал в освобождении Ирпеня на Киевщине.

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