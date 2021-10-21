Певица боялась тогда что-то рассказать маме.

Опальная певица Анна Седокова написала в Instagram душераздирающий пост, в котором призналась, что в 8 лет ее едва не изнасиловал отчим.

Оказывается, что родной отец Анны ушел от них с мамой, когда девочке было всего два года. Спустя какое-то время у мамы появился новый мужчина, но он так и не смог полюбить Седокову как родную дочь.

"Меня ругал только мамин хахоль, который в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснёшься и тоже меня наругает", - написала певица.

Отметим, это не единственный случай, когда Анна Седокова страдал из-за мужчины. Ее бывший муж, футболист Валентин Белькевич изменял ей, несмотря на то, что звезда родила ему дочь Алину.

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Певица получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Спустя два года о ней узнало все СНГ, телезвезда стала солисткой культового коллектива "ВИА Гра". Тогда состав группы журналисты называли золотым, ведь именно тогда Меладзе написал свои самые лучшие хиты: "Три реки и океан", "Не оставляй меня, любимый", "Убей мою подругу" и другие.

В скором времени Седокова покинула группу и занялась сольной карьерой. За это время она выпустила три альбома, снялась в нескольких картинах и даже открыла собственный бизнес.

Что касается личной жизни, то Седокова была замужем трижды. Впервые она вышла замуж в 2004 году за футболиста Валентина Белькевича. В этом союзе родилась дочь Алина.

Вторым ее супругом оказался бизнесмен Максим Чернявский. 19-го июля 2011 года она родила дочь Монику. Об отце младшего сына Гектора известно мало. В сети активно пишут, что им оказался российский бизнесмен Артем Комаров, но Седокова старается не комментировать прошлое.

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Автор: Диана Могилевич