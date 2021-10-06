Известные селебритис признались, что в своих браках терпели предательство.

"Расставание – маленькая смерть"? Многие по-разному реагируют на предательство любимого человека. Кто-то находит в себе силы, а кто-то и вовсе может находиться долгое время в депрессии. Мы подготовили материал, в котором рассказали, кто из известных украинских артисток прошел через измену.

Анна Седокова

Бывшая участница культовой группы "ВИА Гра" Анна Седокова в 2004 году вступила в брак с ныне покойным Валентином Белькевичем, футболистом киевского "Динамо". Того же года они стали родителями дочери Алины. Уже после скандального развода Анна рассказывала, что в их отношениях было много измен и алкоголя:

"Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: "А пойдем домой", - разоткровенничалась певица в своем микроблоге.

Читайте также"Начались истерики": Евгений Кошевой рассказал, почему отправил дочь к психологуНа данный момент Седокова живет в счастливом браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Также у нее подрастают еще двое детей от предыдущих браков.

Ани Лорак

Отношения украинской певицы Ани Лорак и турецкого менеджера Мурата Налчаджиоглу напомнила историю о Хюррем Султан (Роксолане), только в этом случае мужчина переехал на чужбину ради своей любимой. Они в 2009 году сыграли две свадьбы: одну – в Киеве, а вторую – в Белеке. Тогда весь украинский бомонд поздравлял молодых, а спустя два года в семье родилась дочь София.

Но в 2017 году Мурат оказался в центре скандала, его увидели в объятиях неизвестной девушки. Тогда мужчина открещивался от обвинений в измене, отмечая, что на том видео был не он. Информация дошла до Лорак, которая решила поставить точку в этих отношениях. В 2019 году они официально развелись. Два года назад она дала откровенное интервью, в котором рассказала о расставании:

"Любой развод - это трагедия: это больно, это печально, это... разочарование. Да, ты испытываешь разочарование. Признаюсь, я больше не верю в замужество. Не верю в то, что это что-то дает", - поделилась Ани Лорак в интервью "ОК".

Ирина Горовая

Ирину называют одной из самых требовательных продюсеров отечественного шоу-бизнеса. Она в 23-летнем возрасте начала карьеру в "Легбанке", а уже через шесть лет заняла должность начальника управления развития "Международного Ипотечного Банка". Однако случайная встреча с будущим супругом Потапом (настоящее имя – Алексей Потапенко) кардинально изменила ее жизнь, вскоре она стала со-основателем продюсерского центра "MOZGI Entertainment".

Ирина и Алексей – были образцовой парой, а в 2008 году стали родителями сына Андрея. Несмотря на это, им не удалось сохранить союз. Рэпер в 2014 году рассказал о том, что они с супругой более двух лет не живут вместе. Тогда многие интернет-пользователи обвиняли Настю Каменских в распаде семьи.

Алина Гросу

Украинская певица Алина Гросу в 2019 году сыграла роскошную свадьбу с российским бизнесменом Александром Комковым. Праздничная церемония прошла в Италии (город Верона), молодожены выбрали величественный дворец Villa Arvedi. Сказка с итальянским началом не превратилась в счастье, певица ровно год назад объявила о разводе.

Их брак не просуществовал даже год, в декабре 2019 года супруг предложил ей пожить отдельно. Он признался, что познакомился с женщиной и закрутил с ней роман:

Он хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Были очень грязные разговоры, он мне говорил, что никогда меня не любил. А потом он мне сказал откровенно: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая". И как-то для меня все прояснилось, - рассказала певица в интервью программе "Світське життя".

Ольга Горбачева

Известная певица и ведущая Ольга Горбачева прошла через развод и воссоединение с продюсером Юрием Никитиным. Пара знакома более двадцати лет, в 2007 году они поженились, но спустя два года отношения дали трещину. Если Никитин отмечал, что причиной развода послужили разные мировоззрения, то в Сети писали о его интрижке с начинающей певицей. В 2016 году бывшие супруги вновь сыграли свадьбу. У супругов есть двое дочерей: Полина и Серафима.

Недавно Горбачева запустила авторский проект "Жизнь женщины". Она популяризует семейные ценности и является противником разводов.

Напомним, певица Анна Седокова написала в своем инста-блоге, каким видит свой идеальный день. По словам звезды, он должен начинаться с пробежки, потом тренировка, а затем утренний секс с мужем Янисом Тиммой.

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Автор: Каролина Гайдук