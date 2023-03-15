Женщина недовольна своей грудью после родов.

Украинская певица MamaRika пообщалась с подписчиками и впервые заговорила о пластической операции, которую хотела бы сделать. Женщина убеждена, что каждый может делать со своим телом что хочет.

MamaRika в Instagram рассказала, что ее грудь после родов обвисла и выглядит совсем не так, как ей хотелось бы. Поэтому женщина решила заниматься спортом и использовать специальные средства от растяжек. Если это не поможет, не исключает, что ляжет под нож хирурга.

"Пока я кормила, "малышки" были бодрячком, а сейчас немного загрустили. Если серьезно, то грудь всегда меняет форму после грудного вскармливания, и ей нужно время на восстановление. Тем более я кормила малыша 1,4 года, это ой как немало", - написала MamaRika.

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Она отметила, что многие ее знакомые сделали пластику груди после грудного вскармливания и сейчас чувствуют себя отлично.

"Поэтому спорт в помощь, а также крем от растяжек и надежда на генетику. Если нет - тогда, может, действительно задумаюсь над пластикой. Вижу, что много кто сделал себе в утешение, и даже виду не подает. Считаю, что каждый может делать со своим телом то, что хочет. Главное, чтобы тебе с этим потом было комфортно", - резюмировала певица.

Отметим, в 2021 году MamaRika стала мамой - у них с Сергеем Середой родился сын.

Напомним, MamaRika и KOLA довели до слез клипом "Люди" с хрониками войны.

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