Эта песня об обычных украинцах, которые благодаря своей силе духа и стойкости превратились в титанов.

Лирическая душа KOLA и чувственная MamaRika презентовали видеоработу на песню "Люди", посвященную всем украинцам, которые прямо сейчас проживают самые тяжелые мгновения своей жизни. Разбросаны по разным странам, разведены на неопределенное время, а некоторые, к сожалению, навсегда, без всякого понимания, каким будет завтра, но со сверхмощной верой в свою страну и друг в друга. Все эти люди до сих пор остаются сильными, не падают духом, борются до последнего за свое.

В клипе использованы реальные кадры с войны. Это хроники событий, которые происходили в нашей стране с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день: настоящий героизм и проявление единства, человечности, самопожертвования. Видео вызывает водоворот эмоций, ведь чрезвычайно трогательное и навевает щемящие воспоминания. Эту работу невозможно смотреть без слез.

"Эта песня о людях. Об обычных украинцах, которые благодаря своей силе духа и стойкости превратились в титанов. Такая непобедимая сила может появиться только тогда, когда ты делаешь что-то хорошее для кого-то и думаешь не только о себе. Отдавать и не просить ничего взамен – это редкость, но сейчас она среди украинцев встречается очень часто. Я горжусь нашими людьми, и спасибо всем, кто каждый день приближает нас к победе, а также тем, кого уже, к сожалению, с нами нет, но сделали все, чтобы мы, украинцы, жили в свободной стране", - прокомментировала премьеру KOLA.

Она пожелала украинцам лелеять в себе того человека, за которого им никогда не будет стыдно и который будет менять этот мир к лучшему, потому что мы – невероятная, сильная нация.

"24 февраля будет ровно год с момента полномасштабного вторжения врага в нашу страну и девять лет, как мы отстаиваем свои земли и право на свободную жизнь. Именно наши люди являются самым дорогим сокровищем нации, которая ежеминутно дает отпор врагу и своим единством показывает пример всему миру. Каждый украинец - это великая душа, которая прямо сейчас проживает свою историю. Но в то же время все мы, будто цепь, соединены одной мечтой... Мечтой, пронизанной кровью и слезами, ежедневным героизмом, титаническим трудом, болью и верой в победу", - поделилась MamaRika.

Эта песня о людях, о каждом, чье сердце бьется быстрее, когда он слышит слово "дом".

Напомним, Пивоваров и Соловей представили клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".

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