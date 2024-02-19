Актриса говорит, что в их семье есть запреты.

Звезда "Сватов" и "Свингеров" Анна Саливанчук рассказала, что у нее есть определенные правила в воспитании детей. Например, она не разрешает им все свободное время проводить в гаджетах.

Из-за этого у актрисы и детей могут возникать конфликты. Однако Саливанчук надеется, что дети выростут и поймут, почему она так делает.

"Чем больше мы даем своим детям, тем больше они не ценят. Особенно гаджеты – они зло. И хотя обычно в день у меня максимум два часа, к счастью, в школе и садике они до 17:00, потом кружки и учебные дни, а на отдыхе или в выходные позволяем им немного больше, чтобы самой отдохнуть и чтобы они были счастливы, но потом когда забираешь гаджет - это стресс, мама плохая, если не даю айпад. И у меня уже несколько пунктов присутствуют, к сожалению", – поделилась артистка.

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Она добавила, что сейчас у ее детей аскеза от гаджетов. Саливанчук считает, что так будет лучше.

К слову, Анна Саливанчук воспитывает двоих детей - сыновей Никиту и Глеба.

Напомним, ранее Саливанчук рассказала о проблемах со здоровьем младшего сына.

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