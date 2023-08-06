Певица Оля Полякова показала, как выглядит ее мать. Женщина, которая 20 лет жила в РФ, но уехала во Францию на фоне полномасштабной войны, ошарашила сеть своей красотой.
По случаю дня рождения ближайшей родственницы Полякова решила поделиться серией фотографий. Трудно поверить в то, что красивая и молодая женщина на самом деле не подруга 44-летней певицы, а ее мать.
"С днем рождения! Люблю сильно! Ты лучшая мама в мире! Помню, как в детстве мы говорили ночью в постели, обо всем на свете, о смысле жизни, существует ли что-то после, а зачем мы здесь, и что останется после... Об астрономии, философии, о книгах, которые ты читала, а ты их просто ела. Знаю, что глубина и мировоззрение у меня от тебя, способность смотреть глубже, не поверхностно, анализировать и находить решения, задумываться о вечном и жадно интересоваться всем, ну и королевские замашки тоже! Люблю, искренне желаю здоровья и долгих счастливых лет! И мира нам всем!" - написала Полякова.
Комментаторы были сильно удивлены, когда увидели мать Поляковой. Они начали "засыпать" женщину комплиментами. Многие отметили, что определить возраст матери певицы по фото почти невозможно. Также комментаторы пишут:
- "Это мама? Была уверена, что подруга! Мамы в такой замечательной форме вдохновляют!"
- "Думала, это сестра. Поздравляю! Очень хорошая мама"
- "А это точно мама, а не сестра или подружка?".
Что известно о матери Поляковой
Мама певицы долгое время жила в РФ. Она была женой российского посла в Уругвае. Несколько лет назад мужчина умер, а мать Поляковой завела новые отношения, тоже с россиянином. Однако на фоне полномасштабной войны женщина все же выехала с территории страны-агрессора.
Полякова рассказывала, что очень боялась за свою мать. Поэтому она настойчиво уговаривала женщину уехать за границу, и та все-таки согласилась.