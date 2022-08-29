Наталка Денисенко поделилась личным переживанием.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, которую можно увидеть в сериалах "Село на миллион" или "Папаньки", рассказала о семейных проблемах. Так, 28 августа ее мама попала в больницу. Об этом стало известно из Instagram-stories Денисенко. Подробностей она не раскрывала, однако уточнила, что женщине пришлось вызывать "скорую".

"Вчера моя мама попала в больницу, вызвали "скорую"… Поэтому было не до Instagram. Сейчас уже с ней все хорошо, поэтому я снова здесь", - написала Наталья.

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Судя по ее публикации, мама до сих пор находится в больнице. Так, Денисенко поделилась, что часто завтраки сыну готовит ее мама. Однако сейчас, пока женщины нет, Андрюша просит готовить омлет как у бабушки.

"Моя мама делает Андрюше завтраки по его прихотям. Вот сегодня попросил "омлет как у бабушки", - написала актриса.

Напомним, актриса Наталка Денисенко неожиданно обратилась к украинцам.

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