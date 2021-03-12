Несколько лет назад Мэй Маск посещала нашу страну.

Американская модель и диетолог Мэй Маск поделилась воспоминаниями об Украине.

Об этом мама Илона Маска рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" 12 марта.

Читайте такжеGrimes показала подросшего сына Илона Маска (фото)Она рассказала о впечатлениях от украинских женщин: "Они были счастливы, стильные, умные, уверенные в себе".

Мэй также призвала украинских женщин не замалчивать насилие и не молчать об издевательствах.

"Они должны говорить об этом с другими женщинами, со своими семьями. Они должны разговаривать с мужчинами, которые хорошо относятся к женщинам. А таких, поверьте, много. Необходимо найти тех, кто их поймет", — отмечает Маск.

Кто такая Мэй Маск?

Мэй Маск - фотомодель, диетолог, писательница и мама троих детей, среди которых известный изобретатель и миллиардер Илон Маск. В 72 года ее карьера до сих пор развивается. Мэй работает в модельном бизнесе с 15 лет, прошла свой путь от показа одежды в универмагах до съемок в клипе Бейонсе.

У нее более 50 тысяч подписчиков в TikTok, больше сорока тысяч в Instagram и почти двести тысяч в твиттере. Мэй продвигает себя в интернете еще с 90-х годов. Также именно благодаря ее совету Илон в 12 лет отправил свой код в издание PC Magazine и получил за него существенный гонорар.

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Автор: Ольга Робейко