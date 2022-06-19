Злата Митчелл продолжает удивлять.

16-летняя дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут давно ведет себя не как маленький ребенок, а как взрослая и самостоятельная личность.

Правда, этим она часто позорит свою маму, поскольку получает множество осудительных комментариев в адрес ее откровенной одежды и поведения. Сейчас Злата поразила фанатов своими откровенными снимками.

Фотографии девушка выложила в Instagram-аккаунте. Судя по геолокации, отдыхает она сейчас на мексиканском курорте Кабо Сан Лукас.

Там Митчелл показала свое недетское декольте. Судя по кадрам, на отдыхе она со своими друзьями и возлюбленным, жаркими поцелуями с которым удивила подписчиков не так давно.

Напомним, 16-летняя дочь Ольги Фреймут выставила напоказ пышную грудь.

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