Злата Митчелл не стесняется демонстрировать свои формы.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут - Злата Митчелл - сейчас находится за границей. Там 16-летняя девочке не только учится, но и отдыхает на море.

В инста-сториз она обнародовала видео из Калифорнии, где плавала на яхте. В кадре Злата предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав свои пышные формы.

Стоит отметить, что звездная мама Ольга Фреймут совсем не ведет себя так, как ее старшая дочь. Если телеведущая всегда одета стильно, женственно и изысканно, то ее дочь предпочитает быть более откровенной в проявлении себя.

Кроме того, Злата показала и своего парня Оскара. Они вместе отдыхали на яхте и, судя по всему, весело провели время.

Напомним, Злата Митчелл живет и учится в Лос-Анджелесе. Там она занимается танцами, а также развивает собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING. Недавно девушка поделилась информацией о том, что у нее есть бойфренд. Парня зовут Оскар, он из Калифорнии. Помимо Златы Ольга воспитывает сына Валерия и дочь Евдокию от нынешнего мужа Владимира Локотко.

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