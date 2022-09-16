Певица поставила на паузу отношения с супругом.

Украинская певица Наталка Карпа, которая была на грани развода с мужем Евгением Тереховым, рассказала, в каких отношениях они сейчас находятся.

В подкасте "Не Мамкай" она призналась, что проблемы с мужем у них появились после рождения дочери Златы. До появления ребенка они постоянно находились вдвоем, путешествовали, хорошо проводили время вместе. Но после рождения девочки их жизнь значительно изменилась, как и приоритеты.

Поэтому супруги оказались на грани развода. Вот только, как признается Карпа, этот вопрос пока остается нерешенным, так как ее супруг после полномасштабного вторжения пошел на передовую защищать Украину от российских оккупантов.

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"На самом деле мы в какой-то момент даже заморозили наши отношения. Я его, если честно, боюсь лишний раз спрашивать. Признаюсь, что я просто посмотрела одно из его последних интервью, он сказал такую фразу: "У меня война". Лишний раз у него спрашивать, какие у нас отношения сейчас, я не буду", - добавила певица.

При этом она уточнила, что муж всегда на связи. Когда у него появляется свободная минута, он всегда звонит ей и дочери.

Напомним, ранее Наталка Карпа растрогала видео, как ее 2-летняя дочь встретилась с отцом-военнослужащим.

На видео видно, что маленькая девочка не ожидала увидеть своего папу, но когда его увидела, радостно побежала к нему на встречу с криками "Папа, папа!".

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