Знаменитость сейчас находится в больнице, где перенес уже три операции.

Известный украинский актер, шоумен и военный Максим Нелипа, который получил ранения на фронте, перенес уже три операции и сейчас находится в больнице. Его брат рассказал, в каком состоянии находится звезда сейчас.

Как сообщает сайт 1plus1.ua, в комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" Андрей Нелипа поделился, что сейчас брат находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в больнице в городе Днепр. По его словам, клиника предоставляет все необходимое для лечения украинского защитника. На днях Максим пережил очередную операцию и сейчас восстанавливается после нее.

Андрей указал, что воину нужно будет протезирование зубов, а это очень дорогая процедура, которую не сможет покрыть ни одно обеспечение от государства. Поэтому он открыл сбор средств на его лечение. В то же время мужчина верит, что в прошлом ведущий быстро выздоровеет и вернется к своим обязанностям на фронте.

"Больница обеспечивает все необходимое и большая благодарность врачам. Никаких претензий. Сейчас ему сделали еще одну операцию, он отдыхает, настроение боевое. Что дальше - говорить рано, лечиться еще долго. Нужно протезировать зубы, там никакого денежного обеспечения не хватит. Надеюсь, он все преодолеет и как можно быстрее вернется к службе", - отметил брат актера.

Отметим, что Нелипа пополнил ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Присоединиться к войску весной 2022 года было его добровольным решением. Как и многие другие артисты, он сменил микрофон и сцену на оружие в руках и поле боя. Долгое время от Максима не было ничего слышно. Известно, что до начала большой войны он был актером "Дизель Шоу", а также ведущим "Нашего радио".

Напомним, ранее Максим Нелипа вышел на связь из больницы. Военный рассказал, что у него диагностировали тяжелую болезнь. Правда, он опроверг информацию о "тяжелом ранении". Артист указал, что ранение действительно было, но он быстро восстановится после него.

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