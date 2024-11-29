Юморист иронично подписал фотографию.

Российский юморист Максим Галкин, который осудил кровавую политику диктатора и уехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из РФ, показал свое фото из 90-х годов.

Мужчина опубликовал новую фотографию в своем Instagram. На ней молодой шоумен стоит в шортах и майке с пакетом в руках на одном из греческих рынков.

Галкин в шутку описал свой внешний вид под фото и отметил, что у него тогда был "безупречный вкус".

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"Лихие 90-е. Парень на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные рваные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными "котлами" на руке. В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогостоящие носки, но покупательская состоятельность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", - отметил юморист.

Подписчики мужчины начали вспоминать свои забавные истории тех времен и засыпали его комплиментами.

К слову, недавно Галкин опубликовал семейное фото. На нем позировали: он с женой Аллой Пугачевой, дети Лиза и Гарри, а также старшая дочь певицы Кристина Орбакайте. Все вместе они встретились в США.

Напомним, ранее россиянин Максим Галкин неожиданно заговорил на украинском языке.

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