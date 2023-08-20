Артист отметил, что соболезнует жителям Чернигова.

Известный юморист Максим Галкин неожиданно отреагировал на ракетный удар по Чернигову. Муж Аллы Пугачевой с болью написал о 6-летней девочке, которую убили россияне.

"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что. Мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери. Большой наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей самой большой стране отвечает за все наши дела, которые нас не касаются. Сопутствующие потери", - написал Галкин в Instagram.

Также он показал фото разрушенного Драмтеатра, куда попала вражеская ракета. Галкин отметил, что он не может публиковать фото погибшей девочки, потому что это принесет боль ее родственникам. Артист отмечает, что ему сложно смотреть на снимки ребенка, ведь он понимает, что малышка больше никогда не улыбнется.

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"Думаю, вот они, её любимые, близкие, случайно откроют телефон, а из чужого телефона она на них смотрит, а им и так тяжело. Почему их девочка в тысячах чужих телефонов? Потому что она теперь сопутствующая потеря. Сопутствующая. Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идём? Дяде министру виднее. А, может, он тоже не знает, что за путь. Он так себя успокаивает. А вот этот взрослый дядя, который кнопочку нажал, он может посмотреть на улыбку, которой больше нет? Или он интернетом не пользуется? Или пользуется, но никому не говорит, так спокойнее. А ещё есть отдельные взрослые тёти с кошечками, любящие мамочки и бабушки с геранью на подоконнике, которые сейчас напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине, или же проворчат тут же, что я ссорю людей. Это успокаивает их", - добавил Галкин.

Юморист отметил, что когда-то он выступал в Чернигове, именно в том Драмтеатре. Галкин также добавил, что он очень соболезнует жителям города, который пострадал от атаки россиян.

"Красивый театр, ещё держится после удара, я в нем выступал когда-то, шутил, люди смеялись, каждый театр - живая душа, я так чувствую. Вроде стены, камень, а живая душа. Столько людей по земле ходят, на кнопочки нажимают, а души мёртвые. А у этого театра душа живая и будет жить. Соболезнования жителям Чернигова", - резюмировал Галкин.

В комментарии под постом мужа Пугачевой сразу же "налетели боты". Они пишут одни и те же фразы, будто бы старательно отрабатывают пропагандистские методички Кремля. Впрочем, среди комментариев можно заметить мнения реальных пользователей. Они пишут:

"Я с трудом сдерживаю слезы, Максим! Спасибо за вашу человечность и порядочность! Хотя я сам казах"

"Максим, спасибо вам за ваши слова, за ваше неравнодушие!"

"Россия - страна-террорист!".

Ракетный удар по Чернигову - что известно о трагедии

Вчера, 19 августа, россияне ударили по центру мирного украинского города. Погибли 7 человек, среди них - 6-летняя девочка. Софийка была единственным ребенком в семье.

В полиции сообщали, что в результате ракетного удара пострадали 144 человека, среди которых 15 - дети.

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