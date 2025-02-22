Исполнитель без объяснений удалил все посты из соцсети.

Популярный украинский певец Макс Барский, настоящее имя которого Николай Бортник, внезапно исчез из соцсетей. Исполнитель, который ранее признался, что хотел усыновить ребенка, удалил свой Instagram.

Сейчас официальная страница артиста в соцсети полностью "чистая", на ней нет ни одного поста. Причин такого своего решения знаменитость раскрывать не стал.

Интересно, что звезда также изменил главную фотографию своего профиля. Вместо своего снимка он установил загадочную надпись на английском языке. На ней написано: "I'm open too much" что в переводе означает: "Я слишком открыт".

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Возможно, Макс Барских решил прекратить вести публичный образ жизни и на некоторое время исчезнуть из соцсетей. Правда, поклонниками остается только догадываться, какова истинная причина такого решения.

Однако в Telegram-канале "Сцена.ua" предполагают, что таким образом певец решил привлечь внимание к своему новому альбому. Бортник и сам ранее рассказывал, что планирует начать работу над англоязычным альбомом.

В прошлом месяце он объявил, что берет паузу в концертной деятельности. Исполнитель впервые за долгое время показался на публике и сообщил тогда, что в ближайшее время не будет выступать на сцене. Последний раз артист выступал 30 декабря прошлого года. Он дал концерт "Рождественский Звездопад" во Львове.

"Вероятно, это подготовка к релизу новой работы. На своем большом концерте во Дворце спорта певец рассказывал, что работает над англоязычным альбомом", - говорится в посте Telegram-канала.

Напомним, ранее Jerry Heil стала жертвой атаки россиян в сети. Артистка призналась, что уже несколько лет страдает от подобных действий жителей страны-агрессора. Поэтому она была вынуждена удалить свой аккаунт в Instagram и новую видеоработу "Розчиняюсь".

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