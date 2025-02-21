Артистка призналась, что это случается уже не впервые.

Популярная украинская певица Jerry Heil рассказала об атаке россиян в сети.

Артистка призналась, что уже несколько лет становится жертвой подобных действий представителей страны-агрессора. Более того, на днях она была вынуждена удалить свой аккаунт в Instagram из-за очередной бот-атаки на ее новую видеоработу "Розчиняюсь".

"У меня это происходит регулярно. Я боролась, потом принимала, но я каждый раз была вынуждена кричать о своих новых треках, потому что из-за бот-атак, которые происходили именно во время релизов, алгоритм Instagram скрывал меня от людей, считая, что это я себе нечестно накручиваю активность. Сегодня очень легко посягать на нашу культуру просто через диджитал", - написала Jerry Heil в своем Telegram-канале.

Видео дня

Исполнительница также добавила, что такие атаки случались и у других украинских звезд: у рэперши АІуоna alyona, у Владимира Дантеса и KOLA. Однако сейчас она решила отпустить ситуацию и продолжать работать над собственным творчеством дальше. Об этом Jerry Heil написала так:

"Почему я знаю, что это именно русня? Потому что этот человек каждый раз пишет. Особенно обострилась ситуация во время Нацотбора прошлого года - тогда им не удалось уничтожить работу моей команды, потому что была невероятно мощная волна внимания украинцев и всей Европы к отбору. Я сделала вдох и выдох и буду продолжать делать то, что я делаю. Но прорваться на новом этапе своего творчества возможно только с вашей поддержкой, я очень нуждаюсь в ней".

К слову, сейчас певица восстановила страницу в Instagram. Однако она подчеркнула, что теперь ее аккаунт "будет частным, только для уважаемых".

Напомним, ранее стало известно, получила ли Jerry Heil награду премии "Грэмми-2025".

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