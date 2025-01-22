Исполнитель впервые за долгое время показался на публике и сообщил, что в ближайшее время не будет выступать на сцене.

Известный украинский певец Макс Барских, который исполняет хиты "Зорепад", "Мамо, не плач", "Тумани", сообщил, что берет паузу в концертной деятельности. Знаменитость объяснил причину такого решения.

Своими планами на будущее артист поделился во время одного из светских мероприятий в комментарии для программы "ЖВЛ Представляет". По его словам, он не будет выступать на большой сцене в течение длительного времени, поскольку хочет уделить время новому альбому. В него войдут англоязычные песни. Из-за работы над новым проектом исполнитель на некоторое время исчез из инфопространства.

"Надеюсь расширить горизонт. Работаю над новым англоязычным альбомом, начало которого вы сможете услышать уже весной. Над ним я работал очень давно, еще до войны, но потом поставил его на паузу и занялся украинскими песнями. И сейчас я наконец возвращаюсь к этой работе, и там будет много сюрпризов", - поделился звезда сцены.

В дополнение, он указал, что во время полномасштабного вторжения у него изменились взгляды на жизнь, как и у большинства людей. В частности, теперь Барских начал больше ценить родных и верить в свой успех.

"Произошло много изменений в себе. Начал ценить маленькие моменты: семью, друзей, людей вокруг. Я думаю, что это самая большая трансформация. Я также начал больше верить в себя", - рассказал певец.

Напомним, ранее Макс Барских высказался о языковом вопросе. Исполнитель ответил, почему полностью отказался от русского и как ему это удалось.

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