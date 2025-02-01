Артист также рассказал, когда был в последний раз в серьезных отношениях.

Популярный украинский певец Макс Барских рассказал о личной жизни и планах относительно отцовства.

Артист признался, что из-за своей узнаваемости и работы ему достаточно сложно найти вторую половинку. По словам Макса, последние серьезные отношения были у него давно.

"График работы не позволяет мне быть в одном месте. Сложно построить что-то действительно серьезное и длительное. Когда ты на расстоянии, эта связь со временем теряется. Последний раз долговременные отношения были лет 6-7 назад. Когда произошел первый большой успех, в 2014-2016 годах, я почти 24/7 работал. Мне было сложно не просто построить отношения, но и найти время для себя. Я всегда пропускал все праздники родственников, родных. И так я работал до 2022 года", - сказал Барских в интервью Рамине Эсхакзай.

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Певец отметил, что раньше думал и об отцовстве. В частности, в 25 лет Макс хотел усыновить ребенка, но так и не решился.

"Мне хотелось бы подарить любовь ребенку. Был мальчик, которого мы увидели в детдоме, часто навещали, но потом его усыновили. Я сам тогда еще был ребенком, и сколько живу, то больше понимаю, насколько это большая ответственность. Если у меня будут дети свои, они будут в тот момент, когда я уже осяду в одном месте и пойму, что смогу дать ребенку будущее. Все 95% своего времени, смогу нормально воспитывать и дарить любовь".

Напомним, ранее певица Злата Огневич рассказала о планах усыновить ребенка.

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