Певица призналась, что сих пор чувствует себя очень слабой, а также пожаловалась на сильные головокружения во время ходьбы.

Российская певица МакSим написала свой первый пост в Instagram после продолжительного нахождения в коме.

"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна - спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", - написала певица.

Она подтвердила слова директора Маргариты Соколовой о том, что ее переводят из реанимации в обычную палату.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - отметила МакSим.

Певица призналась, что сих пор чувствует себя очень слабой, а также пожаловалась на сильные головокружения во время ходьбы.

"Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", - отметила она.

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Автор: Денис Прядко