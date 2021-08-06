Несмотря на улучшение состояние, артистке не стоит надеяться, что она сможет вернуться на сцену в ближайшее время.

Певице МакSим (Марина Абросимова), которая пошла на поправку после выхода из комы, предрекли инвалидность. Артистка якобы не сможет петь и теперь ей предстоит долгая реабилитация после тяжелой болезни.

О прогнозе медика сообщает российское издание "МК".

Так, врач Андрей Андриевский рассказал о том, как МакSим будет восстанавливаться после комы и почему ей не стоит надеяться быстро вернуться на сцену. По словам медика, из-за коронавируса певица пережила состояние, которое можно сравнить с утоплением.

МакSим, как известно, долгое время находилась на ИВЛ (искусственная вентиляция легких). После этого певица может даже стать инвалидом. Все дело в том, что во время болезни в легких у человека может начаться рубцевание, из-за чего возникают серьезные проблемы с дыханием.

Врач утверждает, что после ИВЛ МакSим не сможет петь и с трудом перенесет тяжелые физические нагрузки.

"После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придётся забыть", - рассказал изданию "МК" врач.

Совсем недавно стало известно, что МакSим только начинает осознавать, что была в коме больше месяца. Об этом рассказала ее директор. Но действительно ли певица не сможет петь и может стать инвалидом - пока что остается загадкой.

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Автор: Иван Бойко