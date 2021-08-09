Российскую певицу МакSим переводят из реанимации в обычную палату.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила директор певицы Маргарита Соколова.
"И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату", - сообщила она.
По словам Соколовой, точной даты выписки МакSим из больницы пока что нет, но "она не за горами".
"Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход", - передала директор МакSим.
При этом певицы все равно еще потребуется длительное восстановление.
"Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолётах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких", - написала Соколова.
Директор МакSим выразила огромную благодарность врачам 52-й больницы, где лежит певица.
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