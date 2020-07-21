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Мадонну оштрафовали в РФ на $1 миллион за речь о правах ЛГБТ

13:33, 21 июля 2020
Звезды
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Мадонна / REUTERS

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Произошло это в Санкт-Петербурге еще в 2012 году. Звезда опубликовала фрагмент видео со своей речи на концерте в Instagram.  Также певица добавила, что не заплатила штраф.

"Я здесь, чтобы сказать, что сообщество ЛГБТ, как здесь, так и по всему миру, имеют одинаковые права на достойное обращение, уважение, терпимость, сострадание и любовь. Вы согласны?", - сказала Мадонна со сцены в Санкт-Петербурге.

Как сообщал УНИАН, 61-летняя Мадонна поразила танцем на одной ноге.

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Теги: #Мадонна