Мадонну оштрафовали в РФ на $1 миллион за речь о правах ЛГБТ

Певицу оштрафовали еще в 2012 году.

Американская певица Мадонна рассказала, что Россия оштрафовала ее за речь о правах ЛГБТ-сообщества на 1 миллион долларов. Читайте такжеГолая Мадонна на костылях напугала поклонников (фото) Произошло это в Санкт-Петербурге еще в 2012 году. Звезда опубликовала фрагмент видео со своей речи на концерте в Instagram. Также певица добавила, что не заплатила штраф.

"Я здесь, чтобы сказать, что сообщество ЛГБТ, как здесь, так и по всему миру, имеют одинаковые права на достойное обращение, уважение, терпимость, сострадание и любовь. Вы согласны?", - сказала Мадонна со сцены в Санкт-Петербурге.

Как сообщал УНИАН, 61-летняя Мадонна поразила танцем на одной ноге.

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