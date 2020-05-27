61-летняя Мадонна поразила танцем на одной ноге (видео)
61-летняя Мадонна поддерживает себя в отличной форме. Очередным доказательством стал короткий ролик с танцем, который Мадонна исполнила на одной ноге.
Читайте такжеМадонна показала фото в постели
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Артистка танцует в широких белых брюках в ковбойском стиле. Свой образ она дополнила черной кожаной курткой с красными вставками и черным кепи.
"Одноногий танцор на прокат", - иронично подписала ролик Мадонна.
"Живая легенда", "Одноногий, но всегда лучший", "Классная и выглядит отлично", - прокомментировали поклонники.
Напомним, ранее Мадонна выложила в сеть откровенное фото. Таким образом певица решила ответить своим хейтерам.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram