61-летняя Мадонна поразила танцем на одной ноге (видео)

Артистка доказала, что находится в прекрасной форме.

61-летняя Мадонна поддерживает себя в отличной форме. Очередным доказательством стал короткий ролик с танцем, который Мадонна исполнила на одной ноге.

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Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка танцует в широких белых брюках в ковбойском стиле. Свой образ она дополнила черной кожаной курткой с красными вставками и черным кепи.

"Одноногий танцор на прокат", - иронично подписала ролик Мадонна.

"Живая легенда", "Одноногий, но всегда лучший", "Классная и выглядит отлично", - прокомментировали поклонники.

Напомним, ранее Мадонна выложила в сеть откровенное фото. Таким образом певица решила ответить своим хейтерам.

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