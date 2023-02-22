Цинизм россиян возмутил певицу.

Украинская певица Злата Огневич рассказала о наглых русских. Граждане страны-агресора, которая убивает украинцев и бомбит наши города, почему-то решили, что могут сотрудничать с нашими артистами.

Так, Огневич получила от россиян сразу два предложения о сотрудничестве. Деталями неприятной ситуации певица поделилась в Stories.

К представителям певицы обратились россияне. Они предложили Огневич прорекламировать российские товары. Певица была возмущена.

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"Люди, которые живут в РФ, считают абсолютно нормальным, что я буду здесь, в Украине, рекламировать российские товары. Что у них в голове? Честно, не знаю", - рассказала Огневич.

Однако на этом все не закончилось. Нашелся еще один "уникум", который написал команде Огневич.

"Вторая история, это вообще какой-то лютый кринж... Какой-то тип, живущий в РФ, обратился к моей команде, чтобы выпустит трек с моим голосом, с частью моей песни. На Spotify, это все монетизировать, популяризировать, и указать меня соавтором трека. То есть по нам летят ракеты, убивают людей, забирают территории, а мы должны делать с ними совместные творческие работы? Настолько быть циничными и считать, что это абсолютно нормально...", - возмутилась певица.

Огневич призвала украинцев принципиально не слушать российский контент. Даже если песня очень нравится, однако деньги за нее получит артист из РФ, слушать такие треки не нужно.

Напомним, недавно стало известно, что слушают украинцы в начале 2023 года. Как оказалось, в топе есть треки Инстасамки.

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