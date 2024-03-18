Тышкевич рассказала, как пережила долгую дорогу с неадекватным водителем.

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич шокировала историей о том, как добиралась из Варшавы во Вроцлав с неадекватным водителем. Она рассказала, что за ней приехал таксист на старой машине, которая несколько раз глохла на ходу.

Вместе с ней в авто были и другие пассажири, которые внезапно начали спорить с водителем. Изначально Катя не поняла о чем речь, ведь не владеет польским языком. Поэтому она обратилась к девушкам на английском и выяснила, в чем причина их скандала с водителем.

По словам Тышкевич, водитель начал гневно высказываться в ее адрес и адрес Украины, а девушки-пассажирки не разделили мнение мужчины и вступили с ним в спор.

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"Он начал орать и тыкать пальцем на меня, там уже пошли понятные мне слова, типа "к*рва украинская" и другой мат. Я обратилась к девушкам на английском, они объяснили, что тот неважно высказался об Украине и лично обо мне, доволен, что языка я не понимаю, и надеялся, что польки разделят его взгляды, но они встали в мою защиту", - рассказала актриса.

Она добавила, что водитель даже угрожал высадить их посреди дороги, однако, к счастью, они достались к месту назначения целыми и невредимыми.

"Мы добрались целыми и невредимыми. Но могло быть совсем не так, потому что агрессия поляка ужаснула нас всех. Он обвинял меня во всем. Лютая ненависть к украинцам…", - добавила артистка.

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