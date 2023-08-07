Артист Андрей Данилко рассмешил сеть новой выходкой.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, в нецензурной форме обратился к российским пропагандистам.

"Российские пропагандоны говорят, что мы не приедем в Америку в тур. Х*й вам, бл*дь, приедем! Танцевать будем", - говорит Сердючка в проморолике своего американского тура, который опубликовали на странице команды Serduchka Bandа в Instagram.

На ролике украинская артистка Инна Белоконь, которая исполняет роль мамы Верки Сердючки, одевает ее перед концертом.

После обращения к пропагандистам Сердючка начинает танцевать и задирает юбку.

"Это очень смешно", "Точно 18+", "А ругается матом по-русски", "Обожаю", - отреагировали пользователи в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось о скандале, который разгорелся после вечеринки с русскими в Греции, ведущим которой был Владимир Остапчук. Оказалось, что там выступали Верка Сердючка и группа Quest Pistols. После того, как в сеть попало видео с их выступлениями, девушка Остапчука заявила, что все украинские артисты не знали о том, что на вечеринке будут россияне.

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